Morgan ha usato parole aspre contro Bugo a Sanremo però ha esercitato il diritto di critica | le motivazioni dell’assoluzione del cantautore

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo scorso luglioè stato assolto per non aver diffamato il collega, durante l’ormai celebre fuori programma sul palco del Festival di2020, quando la coppia scoppiò letteralmente in diretta nazionale con un Amadeus attonito. Perentorio il giudice del Tribunale di Imperia, Marta Bossi, che ha spiegato di aver assolto l’artista “perché il fatto non sussiste”. Tra gli insulti contestati rivolti da“figlio di puttana”, “dilettante”, “mentecatto”, “massacratore e stupratore della canzone” e “terrorista”.