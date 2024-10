Mondiali calcio 2030 Madrid rinnova l’impegno | L’intenzione della Spagna è andare avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laintendenell’organizzazione deidi, insieme a Portogallo e Marocco. Lo ha assicurato oggi Pilar Alegria, portavoce del governo spagnolo e ministra di Educazione, sport e formazione professionale. La presa di posizione è arrivata a seguito degli avvisi di Fifa e Uefa che hanno chiesto “protezione e stabilità istituzionale” per la Federspagnola, con la elezione del nuovo presidente entro dicembre. “oggi, non solo di, ma anche di Portogallo e Marocco, ècon questo importante evento per il”, ha detto Alegria ai cronisti. “Stiamo lavorando con un ottimo coordinamento e con tutta la comunicazione e la fluidità per continuare a portarequesto magnifico progetto”, ha aggiunto.