Milano sabato 5 ottobre nuovo sciopero Atm | metro tram e bus a rischio Orari e fasce di garanzia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I lavoratori Atm ha annunciato di aver indetto unper. Prosegue l’autunno caldo dei sindacati in continua protestare per il mancato rinnovo del contratto nazionale e per ottenere garanzie su sicurezza e stipendi. Lo stop nel settore del trasporto pubblico locale è indetto per 24 ore nelle consuetee: dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Le 5 lineepolitane saranno totalmente – o in alcuni casi parzialmente – chiuse mentre bus,e filobus potranno subire forti ritardi. Lo, comunicato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato indetto dal sindacato Orsa Tpl. Nel comunicato stampa dell’ente si legge: “I carichi di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale aumentano e diventano sempre più gravose le responsabilità civili e penali – prosegue -.