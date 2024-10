Matthew Perry il medico si è dichiarato colpevole per la morte da overdose da ketamina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Importanti novità nel processo sulladell’attore. Undi San Diego si èdell’accusa di associazione a delinquere per aver distribuito lache ha causato ladell’attore il 28 ottobre dello scorso anno. Il dottor Mark Chavez, 54 anni, si èdavanti alla corte federale di Los Angeles, diventando la terza persona ad ammettere la propriazza per ladella star di Friends. Secondo il quotidiano americano Deadline la lettura della sentenza è stata fissata al 2 aprile. Altri due imputati nel caso, Jasveen Sangha, conosciuta come “la regina della” e il dottor Salvador Plasencia, si sono dichiarati non colpevoli e il loro processo inizierà il 4 marzo. I procuratori hanno offerto la possibilità di accuse minori a Chavez e ad altri due in cambio della loro collaborazione.