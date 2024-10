LIVE Berrettini-O’Connell ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:32 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente delche sfiderà al secondo turno il danese Holger Rune. 07:27 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Il romano entrerà in campo a breve causa del ritiro del nipponico Nishioka nel primo incontro sul Campo Centrale. Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi primo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe l’australiano Christopher. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che al secondo turno troverà il danese Holger Rune., ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo essersi ritirato al secondo turno del torneo di Tokyo per un infortunio agli addominali.