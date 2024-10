Lazio Lotito | La scelta di Baroni? Il pallone è per tutti il calcio per pochi…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Ladiper la panchina? Ilè per, ilper pochi Noi facciamo delle valutazioni tecniche legate al valore, non delle scelte a caso o su presupposti economici. E’ stata unaconvinta sul piano tecnico, e ad oggi la decisione ci sta dando ragione”. Queste le parole del presidente della, Claudio, poco prima del match di Europa League contro il Nizza, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Chi ci sta dando più soddisfazione tra i nuovi arrivati? L’importante è aver avviato un processo di rinnovamento, basato sul merito e sulla voglia di misurarsi, su spirito, umiltà e unità del gruppo, aspetti che servono per ottenere risultati e spero restino per tutte le competizioni della stagione”.