La solidarietà è internazionale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La speranza è che il maltempo conceda una grazia agli organizzatori del Workshop delle Associazioni di Cooperazione, che sabato 5 e domenica 6 ottobre si daranno appuntamento nella suggestiva location del Capannino, una casa in mezzo ai boschi del Cimone. L’associazione Modena per gli altri (Moxa odv), in collaborazione con CSV, organizza una due giorni di workshop tra le Associazione di Cooperazione Internazionali, facenti parte della rete il Colore dei Passaporti e non solo: l’obiettivo è quello di esaminare le modalità etiche di comunicazione, che le Associazioni possono utilizzare per farsi conoscere, promuovere le proprie attività e sensibilizzare l’opinione pubblica.