Jesi scuole chiuse senza pioggia | divampano le polemiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Ancona), 3 ottobre 2024 –con solo una pioggerella mattutina,lein città. Stamattina alle 8 il Comune ha inviato via social la comunicazione della chiusura dei tre sottopassi e di via Coppetella, Pieralisi e della Barchetta. Sono stati segnalati dal Comune “cumuli d’acqua sulle carreggiate di via Martiri della Libertà e via Montesecco”, per lanotturna, ma non si son registrati particolari disagi alla circolazione. “Una volta per settimana si chiudono le? - protesta un lettore. Per prima cosa è sbagliato per i ragazzi che devono andare a scuola, inoltre i genitori lavorano, molti in ditte private che non chiudono per allerta meteo”. Poi l’appello agli amministratori: “Risolvete i problemi se leo le strade non sono sicure. Non pensate minimamente di andare avanti tutto l'inverno in questo modo”.