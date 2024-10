Il quadro di Picasso ritrovato a Capri negli anni ’60 è autentico?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilin una villa di’60, e da quel momento nelle mani di un rigattiere di Pompei, Luigi Lo Rosso, è stato autenticato: è di Pablo. Tuttavia, manca ancora il riconoscimento ufficiale della fondazione degli eredi diper poter dire conclusa la vicenda. E questa tarderà ad arrivare. La fondazione, infatti, è sempre molto reticente quando si parla di autenticazioni, per l’alto numero di richieste che arrivano ogni giorno. Eppure, molti enti ufficiali hanno dimostrato che il ritratto di Dora Maar sia vero. Il ‘Buste de Femme Dora Maar’ (fonte: ANSA)Tutto inizia nel 1962, quando Lo Rosso, nel mezzo di un sopralluogo in una villa di, trova questa tela molto particolare che riporta la firma. La porta a casa e la posiziona in salotto.