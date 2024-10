Gran Pavese Rossoblù | c’è anche Bergamaschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Resto del Carlino al centro del prossimo. Come da tradizione, in occasione della festa di San Benedetto Martire, patrono della città, si terrà la cerimonia di consegna dei, l’onorificenza cittadina che viene attribuita per l’opera svolta da persone ed enti in favore della comunità o per atti dide abnegazione. Il premio viene assegnato da una commissione composta tra gli altri dal sindaco, dagli ex sindaci, dal presidente e da rappresentanti del consiglio comunale. La cerimonia di quest’anno, che si terrà sabato 12 ottobre alle ore 11, nella sala consiliare del Municipio, vedrà l’assegnazione di sei premi.