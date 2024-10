Giancarlo Magalli condannato per diffamazione contro Adriana Volpe | multa e risarcimento per il post sessista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unpubblicato su Facebook, nato da un litigio in tv con, che costa carissimo a. Il conduttore è statopernei confronti della collega. Ma non solo, perchéha rimediato anche unadi 700 euro e dovrà risarcire lacon 5mila euro, oltre ovviamente a pagare le spese processuali.Leggi anche: Paola Marella, chi era l’architetto di Real Time morta a 61 anni. E la curiosità sul suo iconico ciuffo La vicenda finita poi in tribunale ha avuto inizio nel 2017, durante una puntata de I Fatti Vostri.si era permessa di scherzare sull’età di, scatenando la sua dura reazione: “Fatti gli affari tuoi, no?”. Non contento, poco dopo sui socialha pubblicato un commento allusivo che insinuava che la carriera della showgirl fosse legata a motivi non professionali.