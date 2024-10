Fiorentina Palladino | Adli è un leader siamo in crescita Preoccupati per Mandragora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 - Lavince 2-0 al debutto in stagione in Conference League. New Saints mai pericolosi dalle parti di Terracciano. A fine partita serpeggia grande preoccupazione per l'infortunio di. Si teme un qualcosa di grave al ginocchio. Queste le parole di Raffaelenel dopo gara. "E' stata una bella risposta da parte dei ragazzi, li ho ringraziati perché si sono applicati e hanno fatto una buona gara. In Conference trovi squadre che si difendono basse, scardinarli è stato complicato soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo dato un po' più ampiezza e alla fine la squadra ha fatto una grande prestazione. L'aspetto molto positivo è che posso contare su tutti, anche su quelli che avevano avuto meno spazio. E poi anche oggi non abbiamo preso gol,rimasti solidi in fase difensiva".