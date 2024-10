Ferrovie Salvini | Non vado in giro a piantare chiodi La ditta che ha causato il guasto è stata allontanata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Io mi occupo di approvare leggi e di trovare soldi. Nonfino a prova contraria”. All’indomani dei gravissimi disagi alla rete ferroviaria causati da un chiodo piantato da un operaio in una cabina elettrica, il ministro dei Trasporti Matteorispedisce al mittente polemiche e tentativi di strumentalizzazione della sinistra. “Mi occupo dei finanziamenti che nel 2024 sono di tre miliardi e mezzo per le manutenzioni e nove sulla rete ferroviaria per recuperare gli anni passati”, ha aggiunto il ministro per il quale “è chiaro che se poi c’è un errore umano bisogna limitare la possibilità che accadano. Mi sembra che lasiacome è giusto che sia”.