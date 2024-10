Elfsborg-Roma 1-0 flop giallorosso nel primo tempo Partita regalata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si è chiusa con una sconfitta la seconda giornata di Europa League per ladi Ivan Juric. Dopo un ottimo inizio nelmatch, i giallorossi lasciano il passo all’che non sbaglia nei minuti finali del. SCONFITTA – Niente da fare per lache alla secondaufficiale di Europa League cade in casa contro l’. Dopo ungiocato in assoluta parità, laperde la concentrazione nei minuti finali dele si condanna da sola. Al triplice fischio sorridono i padroni di casa che strappano tre punti importantissimi contro i giallorossi. Dopo undi equilibrato, i giallorossi si abbassano l’attenzione e concedono un calcio di rigore al 43?. Michael Baidoo dagli undici metri non sbaglia e scaraventa la palla sul palo di sinistra.