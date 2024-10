Con questo dolce non metti su un etto e la tua pancia sarà piattissima | una vera goduria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Chissà perché quando si parla di dieta, stile di vita sano e regime alimentare equilibrato, i dolci diventano subito dei cibi proibiti e a tratti quasi radioattivi. Sì, è vero, inutile nasconderci dietro un dito, di certo non sono il massimo in termini di fibre e il loro apporto calorico è davvero esagerato, ma immagina festeggiare un compleanno senza la torta: avrebbe lo stesso sapore? Certo che no! Ecco perché il segreto non è eliminare, né limitare, quanto piuttosto bilanciare e trovare il buono della vita ovunque. La nostra esistenza, infatti, è così frenetica, che concedersi unogni tanto – anche una volta a settimana a discapito di quanto si pensi – fa bene non solo al corpo che soddisfa certe voglie, ma anche allo spirito, temprato così come si deve. Insomma, la privazione non è mai la scelta migliore.