Cade da diversi metri di altezza in un cantiere pontino | giovane operaio elitrasportato a Roma in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina in uno dei cantieri navali situati lungo il lungomare Caboto, a Gaeta. Undi 35 anni, residente proprio a Gaeta, ha riportatoferite in seguito a una caduta che si è verificata intorno alle 10:00.Ferito Gravemente dopo una Caduta Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, esperto meccanico navale, stava lavorando su un’imbarcazione all’interno delquando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato, subendo un violento impatto che gli ha procurato diverse lesioni. Tra queste, una frattura al polso, due costole rotte, e un grave trauma cranico. Il primo intervento è stato eseguito dai colleghi presenti sul posto, che hanno immediatamente prestato soccorso e contattato il numero di emergenza.