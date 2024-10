Breakker Miz e Woods | conviene cambiare?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nell’editoriale odierno farò una panoramica riguardanti un turn face, un turn heel appena avvenuto e uno che probabilmente a breve si compirà. Partiamo con Bron, che persa la cintura è andato da Jey non per attaccarlo, ma per complimentarsi. Personalmente non sono critico con la decisione di fargli già perdere il titolo, come dicevo poche settimane fa la WWE stava diventando troppo prevedibile riguardo i regni titolati.non è Lesnar, può perdere, è un giovane talentuoso che ci sta abbia la peggio contro un veterano come Jey. Il pubblico è comunque dalla sua, non vedo grossi problemi a vederlo tra i face, anzi, le arene lo tiferanno ancora di più.