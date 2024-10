Borussia Dortmund la tripletta di Adeyemi è merito dei broccoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Da grande obiettivo di calciomercato della Juventus a protagonista con la maglia delil passo è stato brevissimo. Stiamo parlando di Karim, autore di unada impazzire nella sfida di Champions League contro il Celtic. “Ho fatto la mia parte. Ci è voluto un po’. Devo ammettere che non tutte le mie prime metà di stagione sono state così convincenti”, ha detto il 22enne attaccante. Il direttore sportivo del, Sebastian Kehl, ha osservato: “lo vedo fare le cose con più volontà e determinazione”. Nelle ultime otto partite per ilè stato coinvolto in dieci gol, segnandone cinque per la nazionale tedesca under 21 contro Israele ed Estonia.era di buon umore dopo la seconda vittoria delnella Champions League 2024/25.