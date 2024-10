Benvenuto a Corbetta | la clamorosa gaffe del sindaco che fa infuriare Morata VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “E’ ufficiale, Alvaronon è più cittadino di. Complimentoni”, ironizza un utente nei commenti alpubblicato su TikTok da Marco Ballarini. “Spiace”, risponde ildel Comune in provincia di Milano protagonista di una. “Il campione è un nostro nuovo concittadino. Here We Go! Il bomber del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento nelle sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do ilad Alvaronella nostra grande famiglia di!”,l dice Ballarini entusiasta rivelando dove aveva deciso di trasferirsi con la famiglia il capitano delle Furie Rosse che ha guidato alla conquista degli Europei.