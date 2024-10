Bari | Rudy Smaila al Country Devur club Domani

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ildiriapre le porte del suo raffinato ristorante venerdì 4 ottobre alle ore 21 con la travolgente band di. Il noto showman, speaker radiofonico e conduttore, figlio del celebre Umberto che ha animato le notti più folli della costa Smeralda, porterà in Puglia i più grandi successi nazionali ed internazionali attraverso il suo stile unico, ingredienti infallibili per il coinvolgimento del pubblico che si ritroverà non solo a cantare, ma anche a ballare e scatenarsi sulle note dei brani che hanno scritto la storia della musica degli anni ’80 e ’90. Torna così al’atteso appuntamento con i dinner show all’insegna del divertimento in puro Italian style con i protagonisti più importanti della scena nazionale.