Altobelli esalta Taremi | Altruista e non egoista! Già visto in Qatar

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex bomber dell’Inter Alessandro ‘Spillo’ha condiviso il suo pensiero su Mehdi. Da ex attaccante ne apprezza le grandi doti. GRANDI QUALITÀ – Alessandrostravede per Mehdi: «Ha tutte le qualità per essere un ottimo giocatore per l’Inter. Parliamo di uno bravo di testa, che possiede un buon dribbling, èe non, come si ènell’ultimo turno in Champions, dove ha segnato e fornito due grandi assist ai compagni di squadra. Il gol di Arnautovic lo segnavo anche io, bastava praticamente spingerla dentro. Poi peròha pure ha realizzato il rigore del 4-0. Direi che chi ha creduto in lui all’Inter ha avuto ragione».