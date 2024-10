Urgnano oratorio chiuso per bullismo | attività a porte blindate dopo una serie di aggressioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bergamo – A far perdere la pazienza ai responsabili sono stati i comportamenti maleducati compiuti da alcuni ragazzini convinti di poter fare qualsiasi cosa senza incappare in alcun tipo di sanzione o castigo. Atti dinei confronti di alcuni coetanei, comportamenti aggressivi. Per questo,alcuni inaccettabili episodi, l’diè stato. La misura è colma. Il vicario, don Davide Milani, e il suo staff hanno deciso di prendere la drastica decisione. Da quest’estate, infatti, un gruppo di giovanissimi, tutti minorenni, sta creando non pochi problemi. Nell’ultimo periodo in particolare si è reso necessario anche l’intervento dei carabinieri. E così sul cancello d’ingresso dell’edificio da alcuni giorni campeggia un cartello che avverte della chiusura e sulla pagina Facebook ufficiale della struttura è stato diffuso un comunicato, che parla chiaro.