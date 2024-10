Temptation Island 1 ottobre Diandra e Valerio escono Il gesto clamoroso di Titty e il bacio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nuova puntata di, quella di martedì 1. La puntata comincia con il falò di confronto anticipato della coppia più noiosa di questa edizione di, ovvero quella composta da. A richiederlo è il fidanzato, ad annunciarlo è come sempre un FIlippo Bisciglia che entra nel villaggio delle fidanzate con lo stesso portamento di Rocky Balboa nella sfida contro il russo Ivan Drago. L’atmosfera sembra rilassata.non si presenta spontaneamente. “Se lei non viene, me ne vado” dichiara. E così, dopo essere stata incalzata dal conduttore Filippo Bisciglia e soprattutto dopo aver capito di doversene andare in ogni caso viste le intenzioni del fidanzato,si presenta al falò di confronto. Recriminazioni, accuse, giustificazioni, lacrime e crisi (di lei) caratterizzano il falò.