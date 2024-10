Sara Fascendini | Lavorare sulla consapevolezza delle persone è l’unico modo per contrastare l’Alzheimer

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Gazzaniga. Unacaratteristichepatologie di demenza è che non colpiscono solamente coloro che ne sono affetti, ma tutta la loro famiglia: mogli, mariti, figli, parenti. Come minimo una persona, il cosiddetto caregiver, ma nella stragrande maggioranza dei casi ben più di una. Secondo l’analisi condotta dal Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo in Bergamasca sono oltre cinquemila i pazienti affetti da disturbi cognitivi, ma una stima ancor più realisticache hanno già ricevuto una prima diagnosi si aggira tra le 7 e le 8mila uomini e donne. “Il numeroaffette aumenta poi a dismisura se si includono tutte lecoinvolte nel percorso patologico – precisa la dott.ssa, direttore sanitario e primario del Centro Eccellenza Alzheimer di Gazzaniga -.