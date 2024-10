San Petronio a Bologna | il programma del 4 ottobre dalla messa al braciere fino ai fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 32024 - Il 4si festeggia san, patrono di. In realtà la celebrazione della solennità del santo, comincia già stasera, 3, alle ore 20.30, quando nella basilica di Sansi terrà il tradizionale concerto della cappella musicale di San, diretta dal maestro Michele Vannelli. Ildella serata includerà capolavori tratti dagli archivi della Basilica, tra cui la grandiosaa 8 concertata di Giacomo Antonio Perti e il mottetto Ad hæc solemnia diFranceschini, eseguiti per la prima volta in epoca contemporanea. La serata sarà arricchita dall’esecuzione di strumenti storici espettacolare disposizione degli artisti lungo la cantoria seicentesca, ricreando le atmosfere musicali che incantavano i Bolognesi del tempo.