Percorsi da aggiornare ecco le vie chiuse per la Coppa Bernocchi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In occasione della 105ª edizione della, che si terrà lunedì 7 ottobre, verranno apportate diverse modifiche alla viabilità. Dalle 6 alle 14 divieto di circolazione e sosta in piazza Europa, via Lanino, parcheggio via Matteotti, largo Tosi e via Gilardelli. Dalle 9 alle 13 divieto di circolazione in via Musazzi, via Tirinnanzi, via Barlocco, piazza IV Novembre, corso Italia. Dalle 11:30 divieto di circolazione in piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni, via XX Settembre, via per Cerro Maggiore, viale Cadorna, via Colli Sant’Erasmo, via Papa Pio XI, via Melzi, via Filzi, via Saronnese, via Picasso, via Rovellini e via dell’Acquerella.