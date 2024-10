Nella casa di Dikembe Mutombo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «Ha cambiato il modo di giocare, ma soprattutto ha cambiato il mondo». Non si può trovare una manciata di parole più adatta per ricordaredi quelle che ha scelto martedì Michael Jordan, commentando la tragica notizia appena sopraggiunta: la scomparsa dell’ex stella NBA per un tumore al cervello, all’età di 58 anni. Sulla stessa lunghezza d’onda, al breve tributo di MJ si sono accodate tantissime altre voci dentro e fuori la lega, unite dall’urgenza di sottolineare un aspetto: se i traguardi raggiunti dasul campo sono stati qualcosa di grande, da celebrare, ciò che ha realizzato lontano dal parquet lo è ancora di più. «Non importa cosa sapete di lui come giocatore di basket», ha confermato Stephen A. Smith, che durante i suoi anni al Philly Inquirer ha lavorato a stretto contatto con l’ex centro, tra le altre squadre, dei Philadelphia 76ers.