Milano il 4 ottobre è San Francesco | in piazza Risorgimento va in scena la festa del dono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 22024 – Il 4si celebra Sanpatrono d’Italia. Per l’occasione,e tutto il quartiere milanese invita la città ad unacon un tema: il. Da un’idea di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con il Comune di, il Municipio 3, i Frati Cappuccini in Opera Sane con il patrocinio del Comitato nazionale per l'ottavo centenario della morte di Sand'Assisi, ladiverrà teatro di incontri, letture, musica, canto, mostre. Non solo, le vie e i negozianti intorno offriranno doni dalle 7 alle 20. “Donare – ha detto il curatore Massimiliano Finazzer Flory - significa desiderare relazioni per unada custodire con la cultura. A partire dalla nostra identità storica serve un movimento dal basso verso le braccia aperte.