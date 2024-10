Migranti Mantovano | Nessuno scontro in Cdm tra Nordio e Piantedosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2024 "Per evitare titoli del tipo 'dopo loin Cdm tra i ministri', a cui io non ho assistito pur avendo partecipato dall'inizio alla fine, non vorrei che il titolo fosse 'bis per la loro assenza'. Il ministroè a Londra per un incontro con il suo omologo britannico, e il ministroche ha partecipato a una parte del Cdm in videoconferenza, si trova ad Avellino per il G7 dei ministeri dell'Interno e non poteva essere presente. Spero che questo basti, ma non ho l'illusione". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi a conclusione del Cdm nel corso del quale è stato approvato il decreto legge in materia di immigrazione. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev