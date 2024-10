La compagna di Buzzanca | Diritti violati Lando merita giustizia Io non mollo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Sono trascorsi 21 mesi dalla morte di. "Il corso dellaè lentissimo e spesso capita che le prove diluiscano e il tempo tenda ad insabbiare, anche per stanchezza degli interessati. Ma io none intanto l'associazione Labirinto 14 Luglio lotta per la tutela deidegli italiani", dichiara all'AGI Francesca Della Valle, ladegli ultimi anni di vita del popolare attore di origine siciliana.è scomparso il 18 dicembre 2022, all'età di 87 anni, in un hospice romano dopo un lungo ricovero in una rsa seguito alla nomina da parte dei familiari di un amministratore di sostegno; ricovero a cui la, che progettava con l'attore di sposarsi, si è sempre opposta anche in sede legale, facendosi paladina della sua volontà di vivere la vita da uomo libero.