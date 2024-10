Il futuro dell’agricoltura Metodi green e droni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una dozzina di aziende specializzate su soluzioni all’avanguardia per l’agricoltura presenterà la propria ricerca a Cesena il 9 ottobre. L’obiettivo è affrontare le sfide imposte all’agricoltura dal cambiamento climatico, produrre in modo più sostenibile e controllare le avversità cone a basso impatto ambientale: obiettivi ambiziosi che il progetto Orti.Go, realizzato da Astra Innovazione e Sviluppo in collaborazione con Ri.Nova, ha scelto di affrontare analizzando le migliori opportunità offerte dalle tecnologie più all’avanguardia nell’ambito della sensoristica, della smart agriculture e dei modelli previsionali, ma anche recuperando tecniche agronomiche antiche e rielaborandole in chiave odierna utilizzando nuovi strumenti. I risultati di questo importante percorso di ricerca e selezione saranno presentati mercoledì 9 ottobre dalle 9.