Gomorra | Marco D' Amore dirigerà la serie prequel in arrivo su Sky

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'interprete della, dopo aver esordito con il film spin-off L'immortale, tornerà alla regia delin sviluppo Dopo il successo in patria e l'enorme apprezzamento anche internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, l'universo difarà ritorno sul piccolo schermo con unache stando agli ultimi aggiornamenti potrà contare su uno dei nomi di spicco del franchise televisivo. All'inizio del 2025 inizieranno a Napoli le riprese di- La. The Origins, la già annunciata storia delle origini del crime drama che sarà diretta daD', l'attore che nellainterpretava lo spietato personaggio centrale Ciro Di Marzio. D', che in precedenza ha diretto diversi episodi dellae il filmL'immortale -