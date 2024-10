Giuseppe Conte spara a Renzi per attaccare Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Alla luce di quanto è accaduto in Liguria, doveè riuscito ad estromettere dalla campagna elettorale del cosiddetto campo largo dell'alternativa Matteo, per quanto questi avesse accettato di parteciparvi senza insegne ma solo con qualche candidato al nuovo Consiglio regionale, si può ragionevolmente sostenere che il presidente delle 5 Stelle, o di ciò che ne rimarrà dopo la rottura in corso col fondatore, garante, consulente Beppe Grillo, più che dasia ossessionato dalla segretaria del Pd. Alla cui elezione, come ha giustamente ricordato di recente la sondaggista Alessandra Ghisleri in una intervista, i pentastellati pur contribuirono in modo forse decisivo più di due anni fa partecipando alle primarie.