Ghisolfi rompe il silenzio | Vi presento la nuova Roma e le strategie future

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Piacere, Florent. Il direttore sportivo dellaha deciso dire ilche durava sin dal suo sbarco nella Capitale, concedendosi per un «forum» con i giornalisti. E non sembra un caso che tutto ciò arrivi a pochi giorni di distanza dall'addio dell'ex Ceo Souloukou, che aveva oscurato la sua figura. Nell'ultimo mese è arrivato l'esonero di De Rossi, seguito dalla scelta di Juric. Cosa è successo? Non è una domanda facile. Nel calcio cerchiamo sempre la stabilità , la domanda è legittima. Del cambio allenatore ne parleremo più avanti., E' sempre difficile trovare questa stabilità . Vogliamo costruire un club che non deve dipendere da un mister o da un direttore sportivo, quindi bisogna creare una struttura autonoma. Per esempio, lo staff performance con Mark Sertori, nuovo direttore della performance, che si è unito al club.