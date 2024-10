Foggia 47enne muore carbonizzata in un incidente Il marito è indagato per omicidio | l’ipotesi di una messinscena

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Potrebbe aver inscenato unstradale per nascondere l’della moglie. È questaal vaglio degli inquirenti. Come scrive Michela Magnifico su Repubblica, un avviso di garanzia con l’imputazione provvisoria divolontario ha raggiunto Ciro Caliendo, ildi Lucia Salcone, 47 anni. L’uomo era alla guida nella notte tra il 27 e il 28 settembre della Fiat 500 uscita fuori strada sulla provinciale 13 tra San Severo e Castelnuovo della Daunia, in provincia di. La donna non sarebbe riuscita a uscire in tempo dall’abitacolo, che nel frattempo aveva preso fuoco, ed è morta. I dubbi sulla ricostruzione È bene precisare che l’avviso di garanzia rappresenta un atto dovuto per permettere all’di nominare un consulente di parte durante l’esame autoptico.