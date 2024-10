Da Nova a Monza La ragazza d’oro del Pd brianzolo e i suoi 4mila voti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un saluto tra le lacrime e gli applausi per Irene Zappalà, che dai banchi della Giunta diMilanese passa a quelli di, assumendo una parte delle deleghe di Giada Turato, “licenziata“ dal sindaco Paolo Pilotto. Lunedì sera Zappalà in Consiglio comunale ha ufficialmente annunciato le dimissioni "perché – ha anunciato – a breve ricoprirò un altro incarico incompatibile con il ruolo che ho in questo ente". Irene Zappalà era assessora alla cultura, pubblica istruzione, politiche giovanili, comunicazione, cura del patrimonio. Non è nuova al mondo della politica e della pubblica amministrazione malgrado i34 anni di età. È stata eletta per la prima volta nel 2013 in Consiglio comunale, all’età di 22 anni, e da allora il suo impegno politico è stato sempre più importante, sia in termini di tempo sia di incarichi.