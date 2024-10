Chi hanno messo a capo dell' unità speciale anti-Israele | Ahmadinejad svela la figuraccia dell' Iran

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mahmoud, ex presidente, falcoma laico e mal sopportato dal regime clericale, si è tolto un sassolino dalla scarpa rivelando una incredibile topica dei suoi avversari politici interni. L', ha raccontato l'ex presidente alla CNN turca, ha creato un'contro, ma a un certo punto si è scoperto che lo stessoera un agente del Mossad. L'intervista verteva sulle ipotesi di spionaggio nella Repubblica islamica a favore di. In precedenza, il quotidiano francese “Le Parisien”, aveva riferito, citando una fontea sicurezza libanese, che a indicare le coordinatea posizione di Hassan Nasrallah, il segretario del movimento sciita filo-iano Hezbollah ucciso la scorsa settimana in un raid israeliano, era stata una spia in