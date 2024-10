Caos sui binari | guasto a una cabina elettrica paralizza il trasporto ferroviario in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un gravea unadel nodo di Roma ha mandato in tilt ilno per oltre due ore questa mattina, causando disagi in tutto il Paese. Treni Alta Velocità , Intercity e Regionali hanno subito cancellazioni e ritardi, con oltre sessanta corse annullate e ritardi che hanno toccato i 160 minuti. L’incidente, avvenuto alle 6:30, ha bloccato la circolazione ferroviaria nella capitale e ha avuto ripercussioni significative lungo l’intera dorsale Nord-Sud, spezzando l’in due e lasciando migliaia di passeggeri bloccati.Ilarriva dopo un’estate già difficile per il, segnata da ritardi dovuti a programmi di manutenzione sulla rete durante i mesi più caldi. Alle 9 del mattino, gli impianti sono stati ripristinati, ma ci vorranno ore prima che la situazione possa tornare alla normalità .