Calcio Junior Jesina i Piccoli Amici al Collegio Pergolesi per la Festa dei Nonni

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bella iniziativa della societàin occasione della ricorrenza, che si celebra oggi 2 ottobre. I “”, ora in pianta stabile nel campo adiacente la struttura, hanno portato gioia e sorrisi JESI, 2 ottobre 2024 – La societàè stata protagonista di una simpatica iniziativa che ha riguardato una delle proprie formazioni, quella dei piùni, o meglio dei “”. Con l’utilizzo in pianta stabile ormai del terreno del “”, rimesso da tempo a nuovo con un manto erboso da far invidia a tutte le generazioni di jesini che negli anni lo hanno calcato, la società ha ideato una visita simbolica di saluto ed augurio agli ospiti presenti nell’adiacente struttura per anziani in occasione della “dei”, in calendario per oggi, 2 ottobre.