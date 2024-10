Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)affronterannonella finale dell’Atp 500 di, torneo in programma sul cemento della capitale cinese. Prosegue a gonfie vele l’ottima settimana della coppia azzurra, che dopo due vittorie di routine contro Wang/Zhou e Bublik/Martinez ha sconfitto in due set anche due specialisti come. Nell’atto conclusivo dell’evento di, Simone e Andrea se la vedranno contro i campioni di Wimbledon, il finlandese Harrie il britannico Harry. Curiosamente, l’unico precedente è andato in scena proprio sui prati londinesi – al primo turno – ed ha visto uscire sconfitti gli italiani. Stavolta in palio c’è il titolo nel ricco torneo cinese in quello che si preannuncia un antipasto delle Atp Finals di Torino, alle quali entrambe le coppie prenderanno parte.