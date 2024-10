Boban non capisce il Milan di Fonseca ma non può negare l’evidenza|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-02 20:40:00 Fermi tutti! “o vende moda”. Lo splendido soprannome affibiato a Zvonimirda Carlo Pellegatti torna quanto mai attuale oggi, a poche ore di distanza dalla trasferta dela Leverkusen, archiviata con la seconda sconfitta di fila in Champions League.o vende moda, ma non necessariamente classe. Perché, pur rispettando e difendendo ogni legittima opinione (a maggior ragione se a pronunciarla è una persona estremamente competetente), credo che sia altrettanto un mio diritto coltivare il sospetto che, quandoparla dei rossoneri di, non sempre risulti obiettivo al 100%.