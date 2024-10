? LIVE! Shakhtar-Atalanta 0-0 inizia la partita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)0-0(4-1-4-1): Riznyk; Ghram, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Stepanenko; Zubkov, Kryskiv, Sudakov, Gomes; Eguinaldo. A disp. Fesyun, Konoplia, Tobias, Azarovi, Franjic, Nazaryna, Bondarenko, Shved, Kevin, Pedrinho, Newertton, Traoré. All. Pusic(3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. A disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Del Lungo, Comi, Palestra, Cuadrado, Pasalic, Manzoni, Zaniolo, Vlahovic, Retegui. All. Gasperini Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta 15? – Matviyenko dentro l’area mette fuori un pericolosissimo cross basso di Lookman. 12? – Primo squillo, Lookman col sinistro a incrociare manda largo di poco.