Una biblioteca vivente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un esperimento culturale ancora mai tentato a Spezia: creare una. L’arte dell’incontro, al Circolo Anziani di piazza Brin di via Corridoni 7, si esprimerà proprio attraverso questa forma, oggi dalle 17.30, arruolando una decina di libri umani che, in postazioni appartate, faranno scaturire dal loro racconto, spesso autobiografico, la conversazione del gruppetto di ascoltatori che li sceglieranno, imitando quelle degli scompartimenti di seconda classe degli anni Settanta del secolo scorso, in cui ci si apriva più liberamente con degli sconosciuti. I libri umani che si sono proposti sono Felicetta Santomauro, Marilena Milani, Silvia Arfaioli, Franca Baronio, Ornella Riccobaldi, Rosaria Pannico, Paolo Luporini, Massimo Marasco, Giovanni Tabacchiera, Gian Luigi Ago e Giuseppe Rudisi.