Un nuovo approfondimento di Metal Slug Tactics ci mostra le difficoltà del titolo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il publisher Dotemu e lo sviluppatore Leikir Studio hanno pubblicato unvideo approfondito di, l’adattamento RPG tattico a griglia dell’iconico franchise run-and-gun.uscirà nell’autunno 2024 per console e PC. Andiamo insieme a scoprire questo. Leikir Studio riflette sui ricordi d’infanzia legati alla serie nelle sale giochi. Il team è legato da una passione comune per l’universo di, amore che Dotemu e Leikir Studio sperano di instillare nei nuovi giocatori e di evocare nei veterani della serie quando assaliranno il campo di battaglia in. I combattimenti disi svolgono in una visuale isometrica, un approccio fresco e rivisitato all’azione a scorrimento laterale per cui la serie è famosa.