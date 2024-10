Siamo molto di più di una squadra di calcio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dolce lunedì in casa Vigor. Il meritato riposo dellae dello staff è stato accompagnato da un’ondata di entusiasmo social. "Chiamarla quarta serie è a dir poco riduttivo - dice l’amministratore delegato vigorino Luca Meggiorin -. Ciò che le due tifoserie hanno messo in mostra è qualcosa di strepitoso, difficile da immaginare all’inizio di questa avventura a tinte rossoblu. Nel corso della settimana appena conclusa, la passione della gente era tangibile, in città non si parlava d’altro se non della gara contro l’Ancona, basta dare un’occhiata alle presenze, quasi 4000. Lo store di Via Cattabeni è stato letteralmente preso d’assalto dagli appassionati. Il successo è il regalo più bello che lapotesse fare ai tifosi". Nonostante la comprensibile euforia per la vittoria contro i dorici, Luca Meggiorin non perde di vista gli altri obiettivi del club.