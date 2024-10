Se ne va quando esce Grande Fratello la notizia a fine puntata | gli altri concorrenti lo hanno scoperto così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Se ne torna a casa lei”., pubblicate le percentuali delle nomination e sembra evidente che una tra tutti, salvo colpi di scena clamorosi, sarà destinata a lasciare la casa del reality il prossimo giovedì 3 ottobre. Proprio, si tratta di percentuali bulgare, come si suol dire in questi casi. E dopo unaaccesissima, questa è solo la ciliegina sulla torta. Finalmente le cose si iniziano a fare interessanti nella casa dele la prima eliminazione farà capire ai ragazzi che le cose si stanno facendo molto serie. >> “Una presa per il cu***”., Helena scopre tutto in diretta e crolla in lacrime Che poi l’abbiamo raccontato, ieri sera c’è stata la primamolto tesa nella casa. Come abbiamo raccontato, la serata è iniziata con una lite accesa tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, entrambe interessate a Giglio.