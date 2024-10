Roaming e costi occulti | occhio alle connessioni involontarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) E' stato fino a pochi anni fa lo spauracchio dei viaggiatori, il rischio di addebiti fuori dai confini nazionali, di messaggi che arrivavano per comunicare la fine del credito o l'impossibilità di fare una chiamata: ilinternazionale. Si tratta dell'accordo stipulato tra società di telecomunicazioni che permette ai clienti di un operatore di usare il proprio piano tariffario, previsto nell'abbonamento sottoscritto, anche in uno stato estero in cui la rete del proprio gestore è assente, usandone un'altra. Il nuovo regolamento europeo valido fino al 2032 Dal 15 giugno 2017 le tariffe dinon sono più in essere in Europa, e da quella data si è potuto utilizzare altre reti per chiamare, connettersi e inviare messaggi, pagando la stessa tariffa che si aveva in Italia, nei limiti del fair use.