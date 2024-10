Recupero 5ª Giornata Serie C Pro Patria e Novara non si fanno male | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si completa, finalmente ladel Girone A diC, arrivato alla settimanel weekend, ma ancora in attesa di mettere in archivio la 5ª. Mancava una sola partita, Pro, giocata nella serata odierna prima che l’attenzione del calcio italiano si possa spostare sulle gare di Champions League. Le due squadre non si: un gol per parte e anche un punto condiviso. Ongaro sblocca la gara al 22?, Terrani pareggia al minuto 41. Ilraccoglie un punto che gli permette di uscire dalla zona Playout e piazzarsi in 15ª posizione, la Prosale in 17ª. RisultatiC Girone A 5ªVenerdì 20 settembre ore 20:45 Giana Erminio-Albinoleffe 0-2 Pro Vercelli-Padova 1-3 Virtus Verona-Renate 1-2 Sabato 21 settembre ore 18:30 Alcione Milano-L.R.