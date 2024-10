Processo Amato la difesa chiede l’assoluzione | Il fatto non sussiste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bologna, 1 ottobre 2024 - Ladi Giampaoloscende in campo perre alla Corte d’assise “convintamente e fermamentedell’imputato perché ilnon, dato che nessuna accusa è stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio”. È l’ora della discussione dei difensori del medico di 65 anni accusato di avere ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo a 22 giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, con un cocktail di farmaci. In aula è presente anche il figlio dell’imputato, Nicola, per la prima volta se si esclude il giorno della sua testimonianza. Comincia l’avvocato Gianluigi Lebro: “La mera plausibilità di una ricostruzione alternativa per i fatti contestati con soli indizi, impone”, chiarisce. E procede a replicare uno per uno ai temi contestati dall’accusa. Il movente.