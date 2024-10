Pallanuoto Euro Cup 2024-2025 | urna severa con l’Ortigia ottime possibilità per Brescia e Pro Recco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si è svolto il sorteggio della fase a gironi dell’Cup maschiledi: le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 raggruppamenti da 4, al termine dei quali le prime due andranno agli ottavi, turno in cui entreranno in gioco le otto formazioni eliminate in Champions League. Nella seconda competizionepea sono 3 le squadre italiane ancora in corsa, ovvero, Ortigia e Pro: lombardi e siciliani hanno chiuso al primo posto le qualificazioni, mentre i liguri si sono classificati secondi. Nella fase a gironi, dunque,ed Ortigia sono state inserite in un raggruppamento con un’altra prima e due seconde, mentre la Proè stata sorteggiata con un’altra seconda e due prime classificate. Le sei giornate sono in programma sempre di giovedì: 10, 17 e 31 ottobre, 14 e 21 novembre, 5 dicembre.